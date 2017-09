La rentrée politique a été l’occasion de nouvelles attaques contre les syndicats accusés par Bart De Wever (N-VA) ou Alexander De Croo (Open VLD) de ne regarder que leur nombril ou d’être hostiles à tout changement.

Marie-Hélène Ska interprète ces sorties comme le signe que "certains responsables politiques rêvent tout haut qu’une fois élu, ils font ce qu’ils veulent pendant cinq ans"."Mais la démocratie, c’est plus que cela. C’est un dialogue permanent avec les corps intermédiaires, qui amènent de la stabilité, plutôt qu’une relation directe entre un élu et le peuple. Le rôle du politique est de tracer une vision de la société telle qu’il la voit à long terme et du chemin à parcourir pour y arriver, mais c’est aussi de faire en sorte que ce chemin soit possible pour le plus grand monde. Aujourd’hui, j’entends beaucoup vanter les mérites de la nouvelle économie, de la manière dont il faut se positionner, radicalement différente. Mais quand vous expliquez cela à la caissière d’un supermarché qui ne sait pas si c’est son enfant étudiant, son parent flexi-jobiste ou le self-scan qui lui prendra son emploi; quand vous lui dites : ‘c’est le progrès et ce qui adviendra de vous, je m’en fiche’ ; ou quand vous dites à un employé d’ING qu’il va devoir travailler le samedi, le dimanche et le soir, sans se soucier de la façon de le faire, alors on a un problème majeur. Le rôle des syndicats, c’est de régler le comment, mais aussi de se rendre compte et de prévenir que ce ne sera pas possible de travailler jusqu’à 20h ou le week-end, parce que ce n’est pas humainement souhaitable. Une des difficultés majeures que nous avons avec le politique aujourd’hui, c’est qu’il estime que le souhaitable, c’est lui et lui seul qui doit le déterminer. Moi, je crois à une démocratie riche, qui vit, a de l’épaisseur. Pas juste Jupiter et le reste de ses semblables. C’est d’autant plus important lorsque les conditions de vie de ceux qui sont tout en haut sont si différentes de celles de la population."