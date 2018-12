Le mois dernier, La Libre faisait état d’une étude de l’administration de la Fédération Wallonie-Bruxelles montrant qu’en moyenne, un élève francophone perdait 2 heures de cours par semaine faute de professeurs en nombre suffisant. Pour remplacer un professeur malade, c’est devenu la croix et la bannière. Il y a les lourdeurs administratives - le fameux décret "Titres et fonctions" qui oblige les directions d’école à justifier tout engagement. Il y a, plus globalement, une pénurie grave et aggravée d’enseignants qui rend ces engagements de plus en plus délicats.

(...)