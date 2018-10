Les communes les plus efficaces compte tenu des moyens dont elles disposent sont les petites communes, ressort-il d'un baromètre de l'efficacité des communes wallonnes réalisé par Itinera Institute et relayé par L'Echo, vendredi. Les grandes villes se classent beaucoup moins bien que les petites lorsqu'il s'agit de déterminer qui fait le mieux avec le moins de moyens. "Les grandes villes concentrent les problèmes liés à la mobilité, la sécurité, la criminalité, l'endettement, le chômage, le manque de logements sociaux. On y trouve aussi une forte concentration de personnes précarisées", explique Jean Hendriks, économiste et auteur du baromètre, cité par L'Echo.

Le seul critère sur lequel les grandes villes sont assez performantes, c'est celui de l'enseignement (mesuré au travers de l'offre de places disponibles).

La commune qui remporte la palme du baromètre d'Itinera est Beauvechain, commune du Brabant wallon d'à peine 7.000 habitants. Elle dispose de moyens limités: 1.132 euros de recettes par habitant (contre une moyenne wallonne de 1.560 euros). Ses points forts sont les finances, l'économie et l'environnement.

Mais les communes les plus efficaces ne sont pas toutes concentrées dans le Brabant wallon, plus "riche". La province compte deux communes dans le top 10, mais trois sont dans le Hainaut, deux dans la province de Namur et trois dans la province de Liège.

Beaucoup de communes bien classées se situent dans la région germanophone, ainsi qu'à la frontière luxembourgeoise