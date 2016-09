L'enquête sur la catastrophe ferroviaire de Buizingen est terminée

Belgique

L'enquête judiciaire sur la catastrophe ferroviaire, qui a fait 19 morts et 162 blessés le 15 février 2015 à Buizingen, est désormais terminée, après plus de six ans, ce qui laisse enfin entrevoir, pour les plus de 600 parties civiles, la perspective d'un procès, rapportent samedi Het Nieuwsblad, Gazet van Antwerpen et les journaux du groupe Sudpresse.

Dès que l'interrogatoire du conducteur de train survivant sera ajouté au dossier, celui-ci, constitué de plusieurs dizaines de milliers de pages, sera transmis au parquet de Hal-Vilvorde. Un procès pourra alors se tenir, vraisemblablement en début d'année 2017.

Selon Het Nieuwsblad, la justice pourrait poursuivre le conducteur de train. Celui-ci a toujours nié avoir franchi un feu rouge mais un doute subsisterait sur sa version des faits après l'analyse des éléments de conduite et de la signalisation.

La SNCB et Infrabel pourraient également être poursuivis en raison de possibles manquements.

Aucune date n'a encore été fixée pour le procès mais, en cas d'un éventuel appel du jugement qui sera prononcé, le délai de prescription de 10 ans pourrait se rapprocher dangereusement, soulignent encore les journaux.