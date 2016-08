L’enseignement privé sera mieux maîtrisé

Belgique

C’est un équipage inédit qui prendra la parole devant la presse ce mardi. Huit directeurs d’écoles privées viendront en effet y plaider leur cause. Eux d’ordinaire si discrets et si éloignés des radars de la Communauté française, souhaitent cette fois faire entendre clairement leur voix. En cause, un projet de la ministre de l’Education Marie-Martine Schyns (CDH).

Cette dernière entend en effet donner suite à un avant-projet de décret destiné à réformer et à mieux organiser le système des jurys de la Communauté française.

Revaloriser le général

Pour rappel, le jury représente un chemin alternatif pour les élèves qui n’auraient pas trouvé leur place dans l’enseignement classique. Alors qu’ils suivent des cours à domicile ou au sein d’une école privée, ils doivent passer plusieurs fois durant leur scolarité ces épreuves du jury qui leur permettent d’obtenir les diplômes nécessaires pour poursuivre leurs études, pour passer dans l’enseignement supérieur, ou pour accéder au marché de l’emploi.

Pour le gouvernement de la Communauté française, le problème tient cependant en ce que cette voie alternative fait preuve de dysfonctionnements, tout en accueillant de plus en plus de jeunes. Et cela, à tel point que le personnel attaché au jury n’arrive plus à gérer le flot de demandeurs.