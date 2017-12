Plus de la moitié des travailleurs sont en surpoids, ressort-il d'une étude du service externe de prévention au travail Idewe. Un travailleur sur trois fume et trois quarts ne font pas suffisamment d'exercice. Le rapport santé d'Idewe porte sur les données de 300.000 travailleurs de neuf secteurs différents: soins de santé, industrie, commerce, pouvoirs publics, services, construction, enseignement, transport et horeca.

Premier constat: plus de la moitié des travailleurs (54,2%) ont un indice de masse corporelle d'au moins 25, le seuil définissant le surpoids selon l'Organisation mondiale de la santé (OMS). Les hommes (60%) sont plus concernés que les femmes (46,5%). Le surpoids augmente également avec l'âge.

Un travailleur sur trois fume - ou 21% des femmes et 34% des hommes. Les jeunes fument davantage que leurs aînés: 32,5% des moins de 25 ans sont fumeurs, contre 23,3% des 55 ans et plus.

Trois quarts des travailleurs ne font pas suffisamment d'exercice, note encore le rapport. Or une activité physique de 30 minutes par jour est recommandée par les directives nationales et internationales. Elle permet de réduire le risque de maladies cardiovasculaires, de pression artérielle élevée, de surpoids et de diabète. Le sport renforce les muscles et les os, améliore le taux de cholestérol, diminue le stress, a un effet relaxant et peut améliorer le sommeil. 73% des travailleurs examinés font moins de 150 minutes d'exercice physique par semaine (78,1% des femmes et 69% des hommes).

Enfin, un travailleurs sur cinq a une tension artérielle trop élevée.