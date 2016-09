L’examen d’entrée en médecine est presque acquis

ABONNÉSBosco d'Otreppe et An. H. Publié le mercredi 07 septembre 2016 à 06h33 - Mis à jour le mercredi 07 septembre 2016 à 06h37

Belgique

A force de recours, de décrets, de crises et de nouvelles crises, l’idée a donc fini par gagner les esprits : pourquoi ne pas organiser en Communauté française un examen d’entrée à l’entame des études de médecine, et à l’instar de ce qui se fait en Flandre ?

Cette piste, tout le monde l’admet de plus en plus ouvertement, permettrait enfin de sortir des crises liées au numerus clausus qui ont repris cet été, et qui minent depuis des années la vie de milliers d’étudiants.

La nécessité de nouvelles négociations

Pour rappel, depuis que la profession de médecine est soumise à un contingentement qui limite le nombre de médecins, les universités flamandes ont mis en place un examen d’entrée pour ne pas diplômer (trop) d’étudiants qui ne pourraient obtenir in fine d’attestation Inami leur permettant de professer. La partie francophone du pays, elle, n’est jamais parvenue à mettre en place sur le long terme une telle politique. Cela, la Flandre ne l’accepte plus, et refuse dorénavant de libérer des numéros Inami supplémentaires pour les francophones.

C’est donc essentiellement cette différence de politique qui complexifie cet épineux dossier aux relents communautaires.

Pour le dénouer, le ministre de l’Enseignement supérieur, Jean-Claude Marcourt (PS), et la ministre de la Santé, Maggie De Block (Open VLD), s’étaient retrouvés en décembre 2014 autour d’un accord et la mise sur pied d’un concours en fin de première bac. Ce concours invalidé par le Conseil d’Etat cet été, il leur faut donc trouver désormais un nouvel accord.