En soi, ce n’est pas une "première". Dans le passé déjà, le Vlaams Blok - devenu Vlaams Belang en 2004 - a attaqué l’Eglise catholique et le cardinal Danneels, notamment parce que ce dernier estimait que catholiques et musulmans avaient pas mal de points communs à partager.

Plus récemment, les élus du parti d’extrême-droite n’ont pas manqué de stigmatiser les responsables de l’enseignement catholique du Nord du pays et leur patron, Lieven Boeve, qui avaient suggéré d’ouvrir des espaces scolaires à une meilleure compréhension de l’islam - car devenu un des principaux courants de pensée dans nos contrées à côté des catholiques et des libres-penseurs.

Pas de croissant au-dessus d’Anvers…

Voilà que les Belangers anversois s’en prennent frontalement à "Kerk&Leven", l’hebdomaire des paroisses qui, par la force des choses, est un des plus gros tirages de la presse flamande malgré la sécularisation générale de la Belgique - de sa partie nord en particulier.

En cause : la prise de position sans ambages de son rédac-chef, Luc Van Maercke, dans le numéro paru mercredi contre la future affiche franchement caricaturale du VB en vue des élections communales d’octobre 2018 à Anvers. Qu’y voit-on ? Au sommet de la tour de la cathédrale Notre-Dame brille une croix rayonnante alors qu’en même temps, le croissant musulman est barré au-dessus de ce qu’on devine être un minaret. Le tout est ponctué par un slogan non équivoque : "Antwerpen blijft van ons" ("Anvers restera à nous").

De quoi émouvoir le responsable de l’hebdomadaire qui, dans une vie antérieure, fut porte-parole du CD&V mais qui se situe totalement dans la ligne de l’Eglise flamande, incarnée par le cardinal De Kesel et les différents évêques.

En fait, Luc Vanmaercke s’est insurgé contre la "récupération politique de la foi chrétienne" et a tenu à ajouter que ce serait une grave erreur de penser qu’on va vers un affrontement entre catholiques et musulmans. "Au contraire, l’Eglise opte de manière très claire et consciente pour un dialogue entre les différentes religions. Pas pour la confrontation mais pour un respect réciproque. Du reste l’exclusion, la haine et le rejet sont en contradiction avec la charité et la miséricorde de l’Evangile." Il n’en fallait pas plus pour relancer la haine du Vlaams Belang.