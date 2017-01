Syndicats et patrons vont tenter de s'accorder ce mercredi sur l'évolution des salaires en 2017-18. La marge est faible. A la Chambre, l'examen du texte qui fixe le nouveau cadre de négociation a à peine débuté. La modération salariale est-elle efficace?

Ce mercredi, les représentants des employeurs et des syndicats se retrouvent une nouvelle fois au sein du groupe des Dix. Ils vont tenter de boucler un accord interprofessionnel. Au menu, des décisions sur les fins de carrières, sur la répartition de l’enveloppe bien-être destinée à revaloriser les allocations sociales les plus basses et, surtout, sur la norme salariale, c’est-à-dire l’augmentation maximale que pourront connaître les salaires dans les entreprises privées pendant les deux prochaines années.

Selon les chiffres qui circulent, les augmentations pourraient être comprises entre 0,9 et 1,2 %, en plus de l’indexation. Mais les prévisions d’inflation ont été revues à la hausse, ce qui aura un impact sur l’indexation des salaires et vient donc perturber la négociation. Les deux bancs ont cependant la volonté d’aboutir à un accord aujourd’hui.

Particularité de ces discussions : elles se déroulent alors même que le Parlement n’a pas encore voté la réforme de la loi de 1996, qui fixe le nouveau cadre de ces négociations salariales. Le gouvernement Michel a en effet revu dans un sens plus strict la manière de calculer la marge salariale, qui dépendra désormais non seulement de l’évolution attendue mais aussi passée des salaires dans les trois pays voisins de référence (Allemagne, France et Pays-Bas) et dont sera déduite une "marge de sécurité" au moins égale à 0,5 %.