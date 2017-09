(...)

On connaît la suite: ce fut le Centre de la Seconde Guerre lancé par Jean Vanwelkenhuyzen installé d'abord à la place de Louvain avant de rejoindre le Résidence Palace. Depuis lors, son éventail de recherches s'était considérablement élargi sous la direction de José Gotovitch puis de Rudi Van Doorslaer avec une installation cette fois en principe définitive au square de l'Aviation, à un jet de pierre de la Gare du Midi.

Politiquement dérangeant ou coupable indifférence?

Au fil des ans, un étonnant paradoxe se fit jour: plus on reconnaissait l'importance et l'utilité de ce lieu privilégié de recherches, plus aussi certains responsables politiques fédéraux qui avaient la tutelle sur cette institution encore bel et bien nationale puis fédérale semblaient vouloir réduire ses prérogatives, l'entraver dans ses recherches voire même la supprimer et la sacrifier sur l'autel des incontournables restrictions budgétaires.

On sait que le Cegesoma s'est finalement retrouvé dans l'orbite des Archives de l'Etat (dont il est devenu la 4e Direction opérationnelle) mais cela n'assure toujours pas son avenir.

