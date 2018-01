Belgique "Le nombre de groupements salafistes et d'initiatives dans notre pays augmente lentement mais sûrement, et l'influence du salafisme grandit", détaille la Sûreté de l'Etat dans une brochure qui vise à informer la population sur les dérives de cette doctrine radicale.

Le texte sera distribué prochainement à diverses institutions telles que les services de police, les parquets, les administrations communales, les CPAS, les universités, les prisons et les établissements de jeunes, comme le révèle une information délivrée par nos confrères néerlandophones du Knack.

Et cette brochure de préciser qu'"à terme, [le salafisme] peut entraîner des problèmes de société parce qu'il s'agit d'une doctrine islamique hostile à un certain nombre de valeurs occidentales et démocratiques".

En substance, cette initiative exceptionnelle vise à apporter une "image nuancée" à ce courant menaçant pour "la société dans ses libertés, ses droits fondamentaux et ses valeurs démocratiques".