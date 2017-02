L'interdiction de fumer dans les cafés, introduite en 2011, n'est pas toujours respectée, indique vendredi le service Inspection Produits de consommation à VRT Nieuws. Les infractions sont surtout constatées le soir et durant la nuit: environ un bar sur cinq ne respecte pas la loi. L'interdiction de fumer est de plus en plus respectée malgré les violations constatées, selon Paul Van den Meerssche, responsable du service d'inspection. "Depuis l'introduction de la loi, nous constatons une progression d'année en année."

Environ 20% des 5.500 cafés contrôlés avaient commis une infraction en 2002 contre 13% l'année dernière, notamment grâce au bon respect de la loi en journée.

Plus d'infractions sont cependant constatées en soirée et la nuit. "Nous enregistrons toutefois une légère amélioration", tempère Paul Van den Meerssche. Le pourcentage d'infractions à la loi durant ces périodes de la journée a diminué de 25% en 2012 à 22% l'année dernière. Environ 25 à 30% des contrôles se déroulent d'ailleurs pendant la soirée ou la nuit.

Les contrevenants risquent une amende de 500 à 600 euros. Les récidivistes devront s'acquitter d'une somme plus importante ou peuvent même être contraints de fermer leur établissement.