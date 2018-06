Dès ce samedi 20 heures jusqu'à lundi une heure du matin, l'Institut Royal Météorologique prévoit de fortes averses orageuses avec des pluies abondantes et de la grêle le long de la frontière allemande et dans le sud-est de la province du Luxembourg. Un risque de bourrasques est également évoqué.





Dans le détail, les provinces de Liège et de Luxembourg sont placées en alerte orange, tandis que celle de Namur est en jaune. Le reste du pays devrait être épargné par ces abondantes précipitations.





Le plus gros des orages devrait avoir lieu en début de nuit dans la région liégeoise et en Ardennes, mais de nouvelles précipitations sont attendues dès demain après-midi dans les provinces de Liège, Namur et Luxembourg.





Le risque d'inondations sera donc bien réel dans les régions concernées, et ce jusqu'à la nuit de dimanche à lundi.