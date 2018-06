L'Institut royal météorologique (IRM) a lancé vendredi à 16h00 un nouvel avertissement aux orages, en vigueur jusqu'à samedi 01h00 du matin sur l'ensemble de la Wallonie, à l'exception du Brabant Wallon.

Quelques averses orageuses se produiront encore vendredi soir, surtout au sud du pays. Il existe un risque d'orage local. Des pluies intenses, des averses de grêle et/ou des impacts de foudre peuvent provoquer des problèmes localement.

L'eau du robinet non potable sur une partie de Vielsalm

Suite aux orages de vendredi matin, l'eau de distribution a été déclarée non potable sur une partie de la commune de Vielsalm, en province de Luxembourg. La SWDE procède à l'acheminement de bouteilles et de berlingots d'eau. La Société Wallonne de Distribution d'Eau évoque une éventuelle contamination du captage de Gossuin liée aux inondations provoquées par les orages de vendredi matin.

"Par mesure de précaution, la SWDE a décidé de déclarer l'eau non-potable pour les rues de Vielsalm qui sont raccordées au captage de Gossuin", indique la société dans un communiqué publié vendredi après-midi.

Quelques 600 foyers des environs du centre-ville sont concernés, indique le bourgmestre Élie Deblire. "Les eaux du captage reviennent petit à petit à la normale, mais la SWDE va procéder à la chloration et à la purge du réseau, ainsi qu'à la vidange du réservoir", poursuit la SWDE. "Durant ces opérations, il est recommandé de faire bouillir l'eau au minimum 5 minutes avant de la consommer. Les utilisations autres qu'alimentaires ne posent aucun problème."

Une distribution d'eau potable sous forme de berlingots et bouteilles sera organisée vendredi soir entre 19h00 et 22h30 et samedi matin de 9h00 à midi aux ateliers communaux situés Rue Berthollet, précise le bourgmestre.





La commune de Clavier recommande de faire bouillir l'eau du robinet avant consommation

Suite aux intempéries du 24 mai, le captage principal de l'intercommunale des eaux de la source de les Avins groupe Clavier (CIESAC) avait été inondé. La commune de Clavier (province de Liège) avait rassuré ses citoyens sur la potabilité de l'eau, même si elle recommandait de faire bouillir l'eau avant de la consommer. Vu la météo et les inondations importantes sur le territoire vendredi, la situation reste inchangée, a indiqué la commune. La commune a fait le point vendredi et a informé ses concitoyens que les informations communiquées le 25 mai dernier sont inchangées au vu de la météo. "Vu les grosses perturbations subies au niveau du captage, des réservoirs et des conduites, il est toujours recommandé de faire bouillir l'eau avant de la consommer. Cette précaution n'est pas nécessaire en ce qui concerne l'hygiène corporelle, les lave-vaisselles, les machines à lessiver etc."