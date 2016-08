L'IRM met en garde contre des orages violents cette nuit: les pompiers de sortie en région liégeoise

Belgique

L'Institut royal météorologique (IRM) met en garde samedi soir contre des risques d'orages violents qui pourraient affecter les provinces de Liège et du Luxembourg.

L'avertissement vaut jusqu'à 02h00 dimanche matin.

Selon l'IRM, des pluies intenses, des averses de grêle et/ ou des impacts de foudre pourraient y causer des dégâts assez importants, voire des inondations par endroits. Il est recommandé d'éviter autant que possible de prendre la route.





Une trentaine d'interventions de pompiers en région liégeoise

Une trentaine d'interventions de pompiers sont en cours en région liégeoise en raison de violents orages en cours de soirée samedi. Les pompiers de Liège ont indiqué à Belga intervenir principalement pour des travaux de tronçonnage et de décrue, après les orages violents qui se sont déclarés dans la province vers 22h00.

La direction générale opérationnelle de la mobilité et des voies hydrauliques de Wallonie a averti jeudi soir vers 20h00 que les averses et orages intenses en cours de soirée pourraient occasionner localement "des dégâts des eaux par ruissellement, saturation du réseau d'égouttage voire des débordement de petits cours d'eau". Mais aucun risque de débordement des cours d'eau plus importants n'était à craindre.