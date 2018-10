À quoi cela rime-t-il ? Telle est en substance l’interrogation des députés de l’opposition parlementaire, mercredi après-midi, à la commission conjointe Économie et Défense, à propos des achats de blindés, de drones et d’avions de combat, pour lesquels une décision est attendue jeudi ou vendredi. Cette commission a été convoquée en toute dernière minute, mardi à 18 h, par le Premier ministre, après annulation de la commission des achats militaires, programmée de longue date le mercredi matin.

De quoi susciter l’"indignation" de Georges Dallemagne (CDH), qui avait demandé un vote lors de la commission achats militaires, option refusée donc : "Ici, c’est une commission d’information", dit-il, avant de se plaindre de l’absence des principaux ministres concernés : le Premier et ceux des Finances, de l’Économie, des Affaires étrangères. "Un seul ministre, de la Défense, en partance, et qui a voulu accrocher cette plume à son chapeau."

La réunion s’est ensuite transformée en une vaste séance de récriminations. "Cela se fait sous la pression américaine, la deadline du 29 octobre, dit encore M. Dallemagne, alors que ça devrait être un agenda belge et européen." On sait que l’offre américaine, pour le F-35 dont le choix ne fait plus de doute, devait se terminer le 14 octobre mais qu’elle a été prolongée de deux semaines.

Indignation généralisée

M. Dallemagne est rejoint dans son indignation par Julie Fernandez-Fernandez (PS), qui apporte au débat deux éléments clés : le fait que le gouvernement américain hésite à allouer les budgets au F-35 Block 4 qu’achèterait la Belgique, et la réduction des commandes de F-35 par certains pays, en raison de son coût. Très en verve, Madame Fenandez-Fernandez a parlé d’une "opération camouflage".

Dans toute cette affaire, il n’y a que Richard Miller (MR) pour vanter avec emphase "un grand moment de transparence démocratique". En fait de clarté, la commission s’est ensuite embourbée sous les avis des experts sur les trois dossiers principaux : les blindés (contrat Camo, Capacité motorisée, avec la France), les quatre drones MALE (moyenne altitude longue endurance), achetés en "source unique" à General Atomics, et la succession des F-16, où tout converge vers le F-35.

Via un expert juridique de la Défense et le cabinet d’avocats Stibbe, il a surtout été question de l’impossibilité d’intégrer l’offre française autour du Dassault Rafale, principalement parce que, pour ce qu’on en sait, elle recouvrirait toutes les demandes de l’appel d’offres auquel la France a refusé de participer.