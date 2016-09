L’UCL et Saint-Louis gardent le cap face à l’ULB: "Le processus de fusion entre nos deux universités suit calmement son cours"

Belgique

Vincent Blondel, recteur de l’UCL, et Pierre Jadoul, recteur de l’Université Saint-Louis-Bruxelles, ont voulu réagir ensemble aux initiatives du futur recteur de l’ULB Yvon Englert, visant à contrer le projet de fusion entre leurs universités.

Où en est le processus de fusion ?

Pierre Jadoul : Le Conseil d’administration de l’UCL, et l’Assemblée générale de Saint-Louis, ont accepté que l’on entame les négociations et que l’on mette en place un comité de pilotage paritaire qui va travailler à cette fusion. Pour l’heure cependant, nous laissons à chacune de nos universités la possibilité d’en discuter en interne. Et ce, jusqu’à la fin du mois de septembre. Nous voulons savoir quels sont les souhaits ou les craintes de chacun, car ce rapprochement doit se construire avec les collectivités universitaires.

La contre-offre de l’ULB a-t-elle changé la donne ?

Pierre Jadoul : Je ne la rejette pas d’un revers de la main. Je vais en discuter avec Yvon Englert et je ferai rapport de nos discussions à ma communauté universitaire.

Nous ne sommes donc pas encore à un point de non-retour ?

Pierre Jadoul : Je suis un démocrate, et je dois tenir compte de ma communauté universitaire si elle aboutit à des conclusions qui ne sont pas conformes au projet que j’ai mis sur la table en juillet et qui fut approuvé par l’Assemblée générale. Mais pour autant, je ne jette rien de ce qui a été engrangé avec l’UCL.

Vincent Blondel : Le processus reste en cours. Il est engagé dans une phase de consultation de nos communautés et il se poursuit avec calme.

Vous soulignez souvent que ce rapprochement se prépare au bénéfice des enseignants, des étudiants et des chercheurs. Il n’est donc pas motivé par la volonté de rebâtir un pilier chrétien comme l’analyse Yvon Englert ?

(...)