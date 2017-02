En tant que jeune chrétien, c’est un événement marquant. La première communion est le moment où, vêtu de blanc immaculé et se rendant vers le prêtre pour recevoir l’hostie, il devient membre à part entière de la communauté. Mais, aujourd’hui, la mise en œuvre de ce sacrement évolue : à Bruxelles en tout cas, la première communion est retardée jusqu’à l’âge de 10-11 ans (au lieu de 7-8 ans), à un âge où l’enfant est plus mûr et plus apte à comprendre la signification de l’événement. Pratiquement, elle se fera le même jour que la confirmation de foi. On peut même dire que cela se fait déjà partout à Bruxelles - sauf dans deux paroisses.

"Nous voulions remettre la communion à l’honneur, avance Mgr Jean Kockerols, l’évêque auxiliaire de Bruxelles. En retardant ce sacrement, l’enfant aura plus de temps pour se préparer et pour bien en saisir la signification".

En réalité, le jeune doit pouvoir mettre des mots sur ce que représente l’eucharistie, il doit arriver à comprendre que l’hostie représente le corps du Christ et le vin, son sang.

Cette décision a été prise par Mgr Jean Kockerols, après deux ans de négociations avec les églises bruxelloises. "Toutes les unités pastorales sont entrées dans cette dynamique. Il reste deux unités pastorales où elle l’est encore organisée à 7 ans", indique Diane de Talhouët, du département Grandir dans la foi - unité pastorale.

Les églises dépeuplées

C’est que les temps changent. Au XIXe siècle, le Pape préconisait d’organiser la communion dès l’âge de 7 ans. Aujourd’hui, la religion est moins ancrée qu’autrefois dans la société. "On se trouve dans un contexte où la religion ne va plus de soi , professe Mgr Kockerols . Avant, tout parlait de la religion. Ce n’est plus le cas". Les familles fréquentent moins les églises. Les enfants sont moins enclins à participer à la messe et à prier. Surtout quand ils deviennent adolescents. On a ainsi constaté que seulement 10 % des enfants ayant reçu la première communion demandaient la confirmation à l’âge où ils devaient la recevoir - quitte à ce qu’ils la réclament une fois à l’âge adulte, un phénomène en hausse d’ailleurs.

"Il y a différents types de familles, expose le père Tommy Scholtès, porte-parole des évêques de Belgique. Certaines vont à la messe, d’autres pas. Certaines ont la foi, d’autres pas, et ces dernières décident parfois de préparer la première communion de leur enfant en seulement quelques réunions. Malgré toutes ces différences, il faut que chaque enfant ait le même niveau et la même formation à la foi".

Ces constats ont donc poussé les églises bruxelloises à repenser la catéchèse. Une même réflexion est en cours en Flandre et en Wallonie.

Les églises bruxelloises misent aujourd’hui sur l’accompagnement de l’enfant, essentiel pour atteindre tous les objectifs de la profession de foi. "Avant on accueillait les enfants à 7 ans, il y avait seulement quelques rencontres pour l’initiation puis l’enfant n’était plus suivi jusqu’ à 11-12 ans. A partir de là, il suivait deux ans de catéchèse avant la confirmation. Maintenant, on les accueille à 8 ans" , justifie Diane de Talhouët. Et ils reçoivent trois ans de catéchisme, obtiennent dès lors la première communion et la confirmation au même moment.





Les sept sacrements de l’Eglise catholique

Présence. Pour l’Eglise, les sacrements qui jalonnent la vie d’un croyant sont des signes tangibles qui témoignent de ce que Dieu peut pour les hommes. Ils permettent, comme l’explique l’Eglise, de rendre compte de manière visible de la présence invisible de Dieu. Ainsi, le sacrement de la réconciliation (la confession), est le témoin du pardon que Dieu offre aux hommes. Mais ce n’est pas tout. Les sacrements ne sont pas que des signes, ils sont aussi ce par quoi Dieu agit et est présent. Ainsi, l’hostie n’est pas qu’une image d’un Dieu lointain, l’hostie est le corps du Christ et le vin est son sang. A partir de cette définition, l’Eglise compte sept sacrements : le baptême, l’eucharistie et la confirmation, qui sont les trois sacrements de l’initiation chrétienne. On retrouve ensuite deux sacrements de guérison : le sacrement de la réconciliation et le sacrement des malades. Enfin l’Eglise déploie les deux sacrements de l’engagement : celui du mariage et celui de l’ordre.