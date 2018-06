La Belgique est devenue une plaque tournante du trafic de la cocaïne en Europe, la drogue illicite excitante la plus en vogue. Ainsi, quelque 2,3 millions de jeunes adultes âgés de 15 à 34 ans en consomment, ressort-il du Rapport européen sur les drogues 2018 que vient de publier l’Observatoire européen des drogues et des toxicomanies. Il y a une résurgence de la cocaïne sur un marché de la drogue très dynamique, pointe ce rapport.

En 2016, le nombre de saisies de coke a grimpé à 98 000 dans les pays de l’Union (contre 90 000 en 2015). Au total, on a mis la main sur 70,9 tonnes de poudre blanche, dont 30 tonnes en Belgique, ce qui représente 43 % de la quantité totale saisie au niveau européen!

Les routes du trafic semblent avoir changé, note l'Observatoire européen des drogues. La péninsule ibérique, qui était historiquement la porte d’entrée principale pour les bateaux qui transportent de la cocaïne à destination de l’Europe, a cédé un peu de terrain. Si le trafic via l’Espagne et le Portugal reste important dans les chiffres de 2016, de fortes saisies ont été opérées dans les ports cargos plus au nord de l’Europe, dont Anvers et Zeebruges.

Résidus dans les eaux usées

Les résultats d’une récente étude sur les traces de drogues dans les eaux usées des villes européennes pointent aussi la Belgique. Ces prélèvements, effectués entre 2015 et 2017, montrent une augmentation des résidus de cocaïne dans 26 des 31 villes qui ont fait l’objet de l’étude. Les plus hautes traces ont été relevées dans les villes belges, néerlandaises, espagnoles et britanniques . A l’inverse, les taux rapportés étaient plus bas dans l’est de l’Europe.

