La France et la Belgique ont signé mercredi l'accord définitif concrétisant l'achat de 442 blindés pour l'armée belge pour un montant de plus de 1,5 milliard d'euros, des véhicules en tous points semblables à ceux qui équiperont les unités motorisées de l'armée française et "essentiels" pour l'avenir de la Défense belge.

Cet accord, signé à Paris par la ministre française des Armées, Florence Parly, et par le ministre belge de la Défense, Steven Vandeput, scelle le partenariat stratégique conclu entre Paris et Bruxelles dans le cadre du programme baptisé "Capacité motorisée" (CaMo), destiné à rééquiper les unités de combat terrestres des deux pays avec des matériels identiques, ont indiqué l'entourage des deux ministres à l'agence Belga.

Ce partenariat inédit comprend l'achat par la Belgique de 382 véhicules blindés de combat légers à roues 6x6 de type Griffon (dans la terminologie française des VBMR, pour véhicule blindé multirôle), et 60 EBRC (engin blindé de reconnaissance et de combat), ou Jaguar, lui aussi 6×6. S'ajoutent les moyens de communication ainsi que les pièces de rechange.

De quoi équiper les cinq actuels bataillons "de manoeuvre" de la composante Terre, actuellement dotés de blindés "Armoured Infantry Vehicles" (AIV) de type Piranha III et de blindés légers MPPV ("Multipurpose Protected Vehicles") de type Dingo II, a expliqué un connaisseur du dossier.

L'accord conclu mercredi en marge d'une réunion ministérielle des pays signataires de l'Initiative européenne d'intervention (IEI), comporte également un volet opérationnel incluant des entraînements, de la formation et le maintien en condition opérationnelle des matériels concernés. Les unités d'infanterie motorisée de l'armée de Terre française et de la composante Terre belge adopteront ainsi des structures quasi-identiques.

Les véhicules blindés seront livrés à la Belgique à partir de 2025.

Cet achat, pour un montant d'environ 1,6 milliard d'euros, entraînera des retours économiques estimés à 889 millions par le gouvernement, à répartir à raison de 60% pour la Wallonie et de 40% pour la Flandre.

Il représente le plus important investissement prévu pour la composante Terre de l'armée belge dans le cadre de la "vision stratégique" adoptée l'an dernier par le gouvernement et qui fixe les contours de l'armée belge à l'horizon 2030, avec des investissements prévus de 9,2 milliards d'euros au total