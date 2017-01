La Libre" a pu se procurer les chiffres clefs du bilan annuel établi par le Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides (CGRA) qui détermine, après interviews, si un demandeur d’asile peut bénéficier d’une protection en Belgique. Il en existe deux types. La protection la plus fréquente est l’obtention du statut de réfugié. Le migrant peut également obtenir un statut de protection subsidiaire, c’est-à-dire une autorisation de séjour limitée à un an.

12 197 demandeurs reconnus réfugiés

En 2016, ce sont ainsi pas moins de 15 478 demandeurs d’asile qui ont obtenu un statut de protection : 12 197 ont été reconnus réfugiés et 3 281 ont obtenu le statut de protection subsidiaire. "Il s’agit d’un chiffre record jamais atteint", explique Damien Dermaux, porte-parole de l’administration fédérale indépendante.

Un chiffre qui s’explique entre autres par une augmentation du nombre de dossiers traités par le CGRA. Du personnel supplémentaire a été engagé pour mener les interviews des demandeurs d’asile et l’arriéré, qui s’élevait à environ 15 000 dossiers en décembre 2016, se résorbe peu à peu.

L’année dernière, 22 207 décisions ont ainsi été prises par le Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides soit plus de 30 % de plus par rapport à 2015 (16 929). Il s’agit ici aussi d’un chiffre record puisqu’il s’agit "du plus grand nombre de décisions jamais prises durant les presque trente ans d’existence du CGRA", confirme son porte-parole.

Les Syriens sont les plus reconnus

Les principaux bénéficiaires du statut de réfugié sont en grande majorité des Syriens (5 436 d’entre eux ont été reconnus). Viennent ensuite, loin derrière, les Irakiens (2 742) et les Somaliens (769). Les migrants ayant reçu l’autorisation de séjour limitée sont également majoritairement originaires de Syrie (1 615 bénéficiaires de la protection subsidiaire). Ils sont suivis des Afghans (830) et des Irakiens (556).

Le taux de reconnaissance du statut de protection est stable par rapport à 2015. L’année dernière, 57,7 % des demandeurs ont obtenu une réponse positive de la part du CGRA contre 60,7 % en 2015. Ce taux était de 36,6 % en 2014 et 29,4 % en 2013.

Les demandes d’asile en forte baisse

Les demandes d’asile sont par contre en forte baisse. En 2016, 18 710 personnes ont introduit une demande en Belgique, contre 44 760 en 2015, soit moins de la moitié.

L’année dernière, les principaux demandeurs de protection étaient des Afghans (2 767 demandes), suivis de très près par les Syriens (2 766) et ensuite, par les Irakiens (1 179).