Le Centre pour la Cybersécurité Belgique (CCB) et la Federal Computer Crime Unit (FCCU) ont présenté mardi leur plan d'attaque contre les ransomware, ces virus qui s'introduisent dans les smartphones, tablettes et ordinateurs et exigent une rançon pour débloquer les données. Le nombre tant d'attaques de ce type que de victimes est en hausse, mais la lutte contre ces malware est freinée par la faible proportion de plaintes déposées. En Belgique, le nombre d'utilisateurs infectés a été multiplié par 22 entre 2014-2015 et l'année suivante, passant de 275 à 6.261 contaminations. Il ne s'agit que d'estimations, car souvent les victimes ne portent pas plainte, ce qui freine la lutte contre ces virus dont il est difficile d'avoir une image détaillée.

Pour mettre un terme à cette pandémie, la cyber emergency team fédérale (CERT.be) et la FCCU nouent un partenariat autour du projet "No more ransom" ("plus de rançon"). Cette initiative lancée en juillet dernier par Europol, la police néerlandaise, Intel Security et Kaspersky Lab, propose, sur le site www.nomoreransom.org, des clés de décryptage pour libérer les fichiers et de nombreux conseils de prévention. La Belgique est désormais un supporting partner du projet, celui-ci bénéficiant aujourd'hui d'environ 80 soutiens tant publics que privés, tels que celui de la police française, de la Commission européenne ou encore du Cybercrime control center japonais. "Cette collaboration internationale est d'une importance capitale", explique Jo De Muynck, directeur ad intérim de CERT.be. Internet ne connaissant pas de frontières nationales, "tant que notre lutte contre la cybercriminalité se borne à ces frontières, nous n'avons aucune chance".

Au-delà de cette collaboration, le Centre pour la Cybersécurité a également publié un document qui renseigne sur la façon de se prémunir au mieux contre les ransomware. Il procure aussi des conseils sur les démarches à entreprendre afin de porter plainte, et aider ainsi à la lutte internationale contre le phénomène. Le document est disponible sur www.ccb.belgium.be.