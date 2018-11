Le ministre de la Coopération, Alexander De Croo, a signé jeudi un nouveau programme de coopération 2019-2023 avec le Bénin à l'occasion d'un déplacement dans ce pays d'Afrique de l'ouest.

Ce programme, qui s'appuie sur 60 millions d'euros sur ces cinq ans, se concentrera sur l'entrepreneuriat agricole, notamment dans le secteur de l'ananas, le développement des capacités portuaires et la santé ainsi que les droits sexuels et reproductifs. Dix millions d'euros serviront au développement du port de Cotonou qui est géré depuis le mois de mai, et ce pour une période maximum de 9 ans, par le Port of Antwerp International. Par ce port, passent chaque année 11 millions de tonnes de marchandises, dont 85% destinées à l'exportation.

L'ananas est le troisième produit d'exportation du pays. La Belgique aidera le Bénin à accroître la production de ce fruit à un niveau de 600.000 tonnes et ainsi décrocher de nouveaux marchés d'exportation. Elle investira au total 25 millions d'euros dans le secteur.

Quinze millions seront enfin investis dans un meilleur accès au planning familial. Une attention particulière sera accordée à des stratégies permettant d'enclencher des changements de comportements, a précisé M. De Croo.

Au Bénin, une fille sur dix se marie avant l'âge de quinze ans. Les femmes ont en moyenne cinq enfants et la mortalité maternelle de 15% est due à des avortements réalisés dans de mauvaises conditions.