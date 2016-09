La chapelle d'Oultremont retrouve sa splendeur à Ciney

Belgique

Parmi toutes les grandes familles aristocratiques qui ont marqué le passé de la Belgique, l'actuelle (qui file lentement mais sûrement, n'en déplaise aux séparatistes et rattachistes de tous poils, vers ses 200 ans), mais aussi dans nombre de ses formes institutionnelles antérieures, celle d'Oultremont n'a cessé de surgir à tous moments par une riche saga familiale aux branches multiples, mais aussi en donnant à nos régions des commis de l'État, des grands et des plus petits à toutes les époques tout en armant aussi tous les autres secteurs de la vie en commun de personnalités hors normes. C'est au Moyen-Age, vers 1255 que leur nom apparut dans l'Histoire.

Les d'Oultremont fournirent des bourgmestres, des échevins, des seigneurs, mais aussi des députés dès avant la Révolution française. Ainsi le comte Jean (1715-1782) fut chef de l'État noble du pays de Liège alors que son frère, Charles-Nicolas (1716-1771) occupait la charge de... prince-évêque. Il n'y avait pas de raison qu'elle s'arrête en si bon chemin et c'est ainsi qu'on en retrouva dans la diplomatie et dans la politique ainsi que dans l'entourage des Cours de Belgique et des Pays-Bas. Aujourd'hui encore, la famille et ses diverses branches maintiennent autant que possible leurs propriétés. Et il ne manque donc pas de traces de leur passage terrestre dans nombre de villages, de bourgs et de villes d'ici.

Parfois, ces traces nécessitent une rénovation comme ce fut le cas pour le mausolée d'Oultremont à Houtaing (Ath) et comme c'était le cas jusqu'il n'y a guère au cimetière de Ciney. Focus sur la chapelle d'Oultremont qui y sera officiellement réinauguré ce vendredi 16 septembre à 15h30…

La chapelle d’Oultremont a été construite dans le vieux cimetière de Ciney par Frédéric d’Oultremont (1864-1903) pour sa femme, Emilie Ysebrandt de Difque (1864-1895) qui était décédée prématurément à l’âge de 31 ans. Selon les archives, il semble que les travaux aient été réalisés dès 1895 et achevés l’année suivante. Frédéric et Emilie ont eu un enfant : Alain d’Oultremont (1889-1890) décédé à moins de 1 an. Frédéric, Emilie et Alain sont inhumés dans la chapelle de Ciney. La chapelle a malheureusement sombré dans l’oubli familial au cours des décennies. Comme elle menaçait de s’effondrer, on avait programmé sa destruction. Dieu merci, il n'en fut rien et on opta donc pour sa restauration.

En 2015, après quelques mois de travaux et l’aide d’artisans talentueux, elle a retrouvé son lustre d’antan.

A rénovation exceptionnelle, réinauguration exceptionnelle

C'est ainsi qu'on nous annonce outre bien entendu la présence de la famille des comtes d'Oultremont, celle du bourgmestre de Ciney, Jean-Marie Cheffert, entouré des membres du Collège communal, mais aussi de Xavier Deflorenne, délégué de la Région wallonne, mais aussi expert incontestable et incontesté du patrimoine funéraire dans nos contrées. Autres présences incontournables: celles de représentants du Fonds Prince Alexandre de Merode pour le Patrimoine et de l'Association royale des Demeures historiques qui sont les vigiles du maintien et de la promotion du patrimoine de la noblesse belge. Et puis aussi bien sûr des artisans d’arts des vitraux et de la pierre qui ont refait de l'endroit un mémorial remarquable!

Pour l'occasion, la chapelle sera ensuite bénie selon un rite traditionnel par un descendant de la famille d’Oultremont, Dom Stéphane d’Oultremont, moine à l’Abbaye de Maredsous. À l'instar de bien d'autres membres de la famille au service de la société, ce dernier tient non seulement les grandes orgues, mais fut aussi l'initiateur de l'Ensemble Laus Æterna spécialisé dans le chant religieux à travers les siècles…