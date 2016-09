La charge de l’amant de Véronique Pirotton contre Bernard Wesphael

Belgique

Nos confrères de Paris Match publieront demain une interview exclusive longue de 12 pages de O. D., le psychologue, ancien compagnon puis amant de Véronique Pirotton. Le rôle de cet homme est central dans l’affaire, puisque c’est lui qui a donné à la police l’enregistrement de la conversation téléphonique entre Véronique et lui, qui met à mal la thèse d’un suicide. Et qui montre que tous les deux entretenaient une relation intime, alors que Véronique Pirotton était mariée à Bernard Wesphael. L’enregistrement figure au dossier et sera diffusé lors du procès qui débute lundi.

O. D. explique vouloir s’exprimer pour "remettre en perspective" l’affaire. Véronique "a souvent été disqualifiée dans sa problématique liée à l’alcool, réduite à une femme indigne. Il faut éclairer les aspects sous-jacents de la tragédie car elle s’inscrit bien avant cette date fatidique."

O. D. décrit une femme "au caractère fort et fragile" pour qui "lire était sa liberté et son réconfort, sa consolation, sa stimulation favorite".

Il explique que leur relation commune s’est interrompue parce que "Véronique voulait un 2e enfant et je ne le souhaitais pas. Elle souhaitait aussi se marier, je ne le voulais pas pour des raisons personnelles […] Nous nous sommes séparés sur cette impossibilité." Pourtant, l’homme dit que les liens entre eux sont restés forts, "comme une espèce d’enchantement", au point que le couple se prépare à se retrouver, au détriment de Bernard Wesphael.

Pour lui, Véronique Pirotton s’est jetée dans les bras de Bernard… en pensant à lui. "Je me pose cette triste question en effet, de savoir si ce mariage, ce n’était pas à moi qu’elle l’adressait, en me montrant ce qu’elle aurait aimé que je fasse pour elle", lance-t-il.

Plus loin, il précise : "Véronique s’est trompée en épousant Bernard Wesphael. Elle payera très cher cette infidélité."

Au sujet de son "rôle de l’ombre", il tance la presse, coupable selon lui d’avoir "construit" un "mystère. J’en ai assez d’être diabolisé par celle-ci et instrumentalisé", note celui qui refuse que son nom soit publié. Il précise son attaque contre son ancien rival, qui sera jugé pour meurtre à partir de lundi : "Dans la jalousie, il n’y a pas trois acteurs, il n’y en a même pas deux, il n’y en a plus qu’un, en proie au bourdonnement de sa folie : ‘Je t’aime donc tu me dois tout’. La souffrance du jaloux est comme une toupie qui s’autoalimente."

O. D. rejette avec fermeté l’hypothèse d’un suicide : "Je suis convaincu que ce n’est pas ce moment-là qu’elle aurait choisi puisque le ciel se dégageait et qu’elle prenait sa vie en main […] Elle ne voulait pas mourir, je peux vous l’assurer, car enfin elle voyait le bout du tunnel de cette relation désastreuse dans laquelle elle était engluée avec Bernard Wesphael […]. Vous entendrez la voix de Véronique lors du procès et vous comprendrez ce que je veux dire."

L’intégralité de cet entretien menée par notre consœur Emmanuelle Jowa est à retrouver jeudi en kiosque.









Comment l’enregistrement d’O. D. a fait basculer l’affaire

La veille de sa mort, Véronique Pirotton avait fait des confessions troublantes.

Quand il a enregistré sa conversation téléphonique avec son ex-compagne et maîtresse Véronique Pirotton, la veille de ce funeste 31 octobre 2013, O. D. ne s’imaginait probablement pas les conséquences de ce réflexe. Ce document contredit la version de l’accusé et accrédite celle du ministère public.

À l’heure du bilan, au terme des trois semaines d’audience, il pourrait peser lourd dans la balance de la justice.

Dans cet enregistrement, confié aux enquêteurs après les faits, Véronique Pirotton évoque une dispute avec Bernard Wesphael lors de laquelle ce dernier, ivre et hors de lui, l’aurait attrapée violemment aux poignets. La femme de 42 ans venait de donner son opinion sur la situation politique de son mari.

Après cet épisode, elle a signifié à Bernard Wesphael qu’elle voulait qu’il quitte le domicile conjugal, avant de décider de partir à la mer. "C’est un enfer, je n’ai pas connu de paix pendant trois jours parce qu’il me contrôlait lorsque j’utilisais l’ordinateur, etc. J’ai emmené mes extraits bancaires dans le train pour faire un compte de tout ce que j’ai dépensé pour les courses des trois derniers mois. Je suis en train d’établir une sorte de dossier, tu vois. Pour montrer qu’il ne participait pas dans les frais", explique Véronique Pirotton à son amant.

Plus loin, elle précise : "J’ai l’impression qu’il n’y a plus de retour possible, qu’il n’est plus possible de faire marche arrière, donc je suis contente, voilà, c’est tout…"

De son mari, elle dit : "Il est tendu mais il partira, il se sent trop humilié".

La discussion entre les deux amants s’est achevée par ces mots de la victime : "Oui, c’est un peu spécial. Je suis contente de moi-même et soulagée d’avoir fait ce que j’ai fait. Cela devait arriver et il a essayé de maintenir l’illusion avec V. (le fils de Véronique Pirotton, NdlR) mais il n’y réussit pas, tu vois."

Ce document sonore n’a pas été entendu par Bernard Wesphael, qui "ne l’a pas souhaité", selon l’accusation.

Bernard Wesphael, qui comparaîtra libre devant la cour d’assises de Mons, lundi, a toujours nié les faits dont on l’accuse, et devrait plaider l’acquittement.