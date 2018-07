La circulation des métros bruxellois est interrompue, entre Schuman et Gare Centrale direction Gare de l'Ouest et Erasme, et entre Schuman et De Brouckère direction Stockel et Hermann-Debroux, indique la STIB.

Un câble de 900 volts est tombé sur les voies, ce qui a paralysé le trafic. L'incident s'est produit vers 15h45.

La STIB annonce avoir mis en place neuf navettes de bus entre De Brouckere et Schuman.