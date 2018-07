La circulation des métros sera encore perturbée mercredi matin sur les lignes 1 et 5. Plusieurs câbles électriques se sont détachés mardi, dont l'un a touché une voie, ce qui a engendré une interruption du trafic. "Nos équipes vont travailler de nuit pour enlever le câble et veiller à ce qu'il n'entrave plus la circulation", indique un porte-parole de la Stib.

L'incident s'est produit mardi vers 15h45. Le trafic des métros est interrompu depuis lors sur les lignes 1 et 5, dans les deux sens, entre les stations De Brouckère et Schuman. Des bus de remplacement ont été mis à disposition des usagers.