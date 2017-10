La ligne d’arrivée est en vue pour les députés de la Commission attentats, créée il y a 18 mois. Ils ont mis mercredi la dernière main à leur dernier rapport, consacré au radicalisme. Approuvé à l’unanimité, il sera présenté mercredi en plénière avec les trois premiers volets (service de secours, accueil des victimes, architecture de sécurité).

Il est divisé en six chapitres. Le premier a trait au développement des idées radicales en Belgique et des liens avec le terrorisme. Il s’interroge : comment les idées de l’EI, dont les racines sont ailleurs, ont pu prendre pied en Belgique ?

Le deuxième chapitre a trait à la Grande Mosquée du Cinquantenaire. Ses conclusions ont déjà été communiquées le 9 octobre. La Commission recommande au gouvernement de mettre un terme à la convention de 1969 qui a confié la Grande Mosquée du Cinquantenaire à l’Arabie saoudite.

Elle propose d’en confier la gestion à une nouvelle entité impliquant l’exécutif des musulmans de Belgique et "l’ensemble des sensibilités et courants caractérisant l’islam et les musulmans de Belgique".

Le troisième chapitre a trait à la problématique des prisons, dont on sait qu’elles sont un vecteur important de radicalisation. Les députés proposent une meilleure formation des agents pénitentiaires. Ils préconisent de déployer davantage de conseillers de religion islamique dans les prisons.

Contrer les sites radicaux sur internet

Le quatrième a trait aux nouvelles technologies. Les députés demandent la mise en place d’un officier de liaison, issu du conseil national de sécurité qui serait un relais avec les grands acteurs de l’internet comme Google et Facebook, avec qui les relations ne sont pas faciles. L’intention est de rendre plus malaisé l’accès aux sites prônant les idées radicales. Pas question d’incriminer la consultation des sites djihadistes, ce qui poserait de délicates questions juridiques. Les députés demandent toutefois au gouvernement d’étudier cette problématique.

Pour mieux détecter une radicalisation, ils proposent que l’on élabore une liste des "signaux faibles" de radicalisation. Les deux derniers chapitres traitent d’emploi et d’intégration ainsi que des priorités locales, comme l’éducation.





Laachraoui repéré à l’aéroport

Renseignement militaire. Dans son rapport intermédiaire consacré à l’architecture de sécurité, la Commission d’enquête attentats n’y avait pas été par quatre chemins : elle disait que les services de lutte contre le terrorisme ont failli. Elle pointait notamment du doigt les services de renseignement : Sûreté de l’Etat et SGRS (renseignement militaire). Elle relevait, notamment, qu’ils devaient collaborer davantage avec les PJF (Police judiciaire fédérale).

Najim Laachraoui. Le Comité R, dans un dernier rapport, signale un nouveau point. Il note que des militaires avaient remarqué, en novembre 2015, qu’un inconnu les filmait au départ d’une voiture à l’aéroport de Zaventem. L’information était remontée au SGRS. En mars 2016, il y a eu deux rapports signalant à l’aéroport la présence de Najim Laachraoui (qui s’y fera exploser le 22 mars). "Aucun de ces trois rapports n’a été traité par le SGRS ou envoyé vers la Sûreté de l’Etat ou l’Ocam", note le rapport du Comité R