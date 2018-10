La coupe est pleine pour les forces de l'ordre.

Selon nos confrères de la Dernière Heure, la sécurité de l'Eurotop qui commence demain à Bruxelles, est fortement compromise. Et pour cause, alors que de nombreux policiers prévoyaient des actions, des fuites ont mené plusieurs bourgmestres à lancer des réquisitions. Du coup, les policiers ont décidé de se mettre en maladie. Des centaines d'entre eux, à Liège et à Bruxelles, ont déjà rentrer leur cerfiticat médical.

Le mouvement est né au sein même des forces de l'ordre, sans mobilisation des syndicats. Les policiers se disent écoeurés des manœuvres tant du fédéral que des pouvoirs communaux à leur égard. "Pour les élections, on nous a demandé de devenir les bras armés du politique. On nous a mis la pression pour multiplier les contrôles, tout cela dans un but purement électoral. Là, le fédéral veut nous supprimer nos primes de week-end et d'heures supplémentaires. En gros, ils veulent nous payer au fortait. On est resté forts pour la population pendant des mois mais là, on craque", témoigne un policier qui parle de révolution au sein des forces de l'ordre.

Selon nos infos, rien qu'à Liège, 900 policiers se seraient portés malades. A Bruxelles, du côté d'Ixelles, trois quarts des effectifs sont absents ce mardi. Il a même fallu faire appel aux dirgeants pour patrouiller cette nuit ! Et le mouvement ne cesse de croître !