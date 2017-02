Belgique Ce mercredi, et à la suite des autres syndicats, la CSC-Enseignement et le Sel-Setca ont rendu leur avis au sujet du Pacte pour un enseignement d'excellence. Comme attendu, ces avis sont négatifs.

"Nous disons non au Pacte, sauf si de nombreuses conditions sont prises en compte", confirme Eugène Ernst, secrétaire général de la CSC-Enseignement.

Parmi ces conditions, on retrouve la nécessité d'assurer des emplois en suffisance pour répondre aux objectifs fixés par le Pacte. Le syndicat chrétien demande aussi que le Pacte se montre plus clair et concret, notamment dans la composition du tronc commun qui sera allongé jusque 15 ans, ou dans la future réforme de la formation initiale des enseignants.

La CSC rappelle qu'elle ne ferme pas la porte à la poursuite du Pacte, mais que ses exigences devront être rapidement écoutées. "Pour le futur, explique le syndicat dans un communiqué de presse, la CSC-Enseignement estime que la forte mobilisation constatée dans le cadre de cette consultation constitue une réelle opportunité par rapport aux défis de notre Ecole. Les inquiétudes, propositions et oppositions doivent être écoutées et entendues. Cela permettra d’asseoir une adhésion, insuffisante aujourd’hui, mais indispensable pour réformer durablement l’Ecole."