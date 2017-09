Le syndicat chrétien CSC/ACV ne participera sans doute pas à la grève organisée le 10 octobre prochain par la CGSP, a indiqué dimanche son président national, Marc Leemans.

"Nous ne pensons pas qu'une grève est la bonne manière pour amener le gouvernement sur la bonne voie", a-t-il affirmé lors de l'émission dominicale "De zevende dag" de la VRT-télévision.

La Centrale générale des Services publics (CGSP) a annoncé une grève pour protester contre "une politique gouvernementale de droite qui se concentre sur le démantèlement des services publics".

Mais selon M. Leemans, la CSC-ACV ne se joindra pas au mouvement.

Le syndicat chrétien constate lui aussi que "le gouvernement ne fait pas bien les choses", a affirmé M. Leemans en citant l'exemple du dossier des pensions, mal géré selon lui par le ministre des Pensions Daniel Bacquelaine (MR).

Mais contrairement à la CGSP, la CSC-ACV n'estime pas qu'une grève est la bonne manière pour amener le gouvernement sur la bonne voie", a ajouté le patron du syndicat chrétien.

"Nous pensons qu'il convient bien mieux de confronter le gouvernement à la critique et aux préoccupations de la population via de très nombreuses remarques, pour exprimer qu'un changement de politique est nécessaire. Cela aura, espérons-le, plus de chance de réussir qu'une grève", a-t-il précisé.