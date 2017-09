On saura le 23 octobre le sort que le tribunal correctionnel de Bruxelles réservera à Stéphan Jourdain, l’homme d’affaires bruxellois, qui fut notamment le fondateur du Cercle de Lorraine et le propriétaire des jardins d’Annevoie, poursuivi pour faux, usage de faux, abus de biens sociaux, détournement, faillite frauduleuse et organisation d’insolvabilité, au travers de ses nombreuses sociétés, au cours des dix-huit dernières années.

Acquittement plaidé

Il est en particulier soupçonné d’avoir détourné, en janvier 2011, une partie de l’actif de la SPRL Fond’Roy Exploitation vers la SA Cercle de Lorraine, fondée juste avant la faillite de Fond’Roy, en février 2011.

Après que le parquet eut requis tois ans avec sursis à l’encontre du prévenu mais aussi une interdiction d’exercer des mandats dans des activités commerciales pendant dix ans et une confiscation de 20 millions d’euros, la défense a, jeudi, par la voix de Me André Risopoulos, plaidé l’acquittement complet de son client.

"Le ministère public n’avance que des éléments possiblement infractionnels. Il n’est pas allé au bout de son enquête et ce qu’il montre aujourd’hui ne peut pas permettre à un juge de trancher", a scandé l’avocat, pour qui le parquet "a agi avec beaucoup de légèreté, en présentant une citation qui mélange des pommes et des poires".

On sait que le parquet a décidé de citer directement Stéphan Jourdain et de se passer d’un juge d’instruction.

Selon Me Risopoulos, il est extrêmement difficile d’assurer une défense dans ces conditions. L’avocat s’est attaché à démontrer que le système mis en place par son client n’avait rien d’illégal et que les montages auxquels M. Jourdain a eu recours étaient "quelque chose de banal, de non vicieux et de plutôt extrêmement intelligent".

"Vous avez mis de mauvaises lunettes pour lire le dossier", a jeté Me Risopoulos en direction du parquet.

Avant de se lancer dans un démontage technique des arguments de ce dernier, aussi bien s’agissant de la faillite de la SPRL Exploitation Fond’Roy, que du Cercle de Lorraine ou que des présumés détournements dont Stéphan Jourdain est accusé.

A l’audience, Me Risopoulos a montré une ordonnance de la chambre des mises en accusation de Namur datant de 2007 et portant sur la création d’une créance, que M. Jourdain dit avoir possédée à l’égard de différentes sociétés.

Après le temps des répliques, le dernier mot a été donné à Stéphan Jourdain. "Je ne suis pas qu’un homme d’argent âpre au gain. Je veux rectifier les choses sur le plan humain, a-t-il déclaré. Malgré tous les défauts que l’on peut me trouver, je pense avoir le sens des responsabilités et du devoir."

"J’ai crée de l’emploi"

Au passage, il n’a pu s’empêcher d’adresser quelques piques à l’égard du parquet, rappelant que dans ce dossier, il n’y a jamais eu de plainte ou d’inculpation. "J’ai ma conscience pour moi, j’ai créé de l’emploi tout au long de ma carrière, j’ai toujours payé mes dettes et j’ai sauvé du patrimoine", a-t-il conclu.