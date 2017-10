La déradicalisation des combattants en Syrie dans les prisons est complètement chaotique, affirme le député Hans Bonte (sp.a) lundi dans Het Nieuwsblad et De Standaard. M. Bonte, bourgmestre de Vilvorde, a eu l'occasion de rendre visite en prison à quatre des sept combattants en Syrie originaires de Vilvorde. Le ministre de la Justice Koen Geens (CD&V) n'est pas impressionné par les critiques. Pour Hans Bonte, les prisons belges posent un problème général. La façon dont on traite les détenus est complètement datée. "Nos prisons sont un scandale: bureaucratiques, surpeuplées et dans un état pitoyable."

Mais le député de l'opposition s'inquiète aussi de la déradicalisation des combattants de retour de Syrie. Les prisons d'Ittre et de Hasselt ont prévu des ailes séparées pour ces détenus, mais selon Hans Bonte, les critères pour savoir qui peut aller dans ces sections sont flous.

En outre, plusieurs services se marchent sur les pieds. "A la longue, les détenus ne savent plus vers qui se tourner", constate-t-il.

Le ministre de la Justice Koen Geens trouve les critiques de Hans Bonte plutôt confuses. Evaluer quel détenu doit rester dans le régime pénitentiaire classique ou ferait mieux d'aller dans l'aile de déradicalisation n'est pas une science exacte, mais une question d'appréciation, selon lui. "C'est justement le fait que beaucoup de personnes soient impliquées qui permet de bien suivre les dossiers", a-t-il réagi dans De Ochtend (Radio 1).

Koen Geens trouve aussi les critiques "dramatisantes". "C'est un problème nouveau que nous essayons d'appréhender aussi bien que possible. Il y aura toujours quelque chose qui ne sera pas parfait. J'aurais préféré en discuter dans une discussion ouverte plutôt que via des critiques confuses."