La difficile recherche d’emploi des réfugiés

Belgique

Un an après être arrivés en Belgique, de nombreux demandeurs d’asile ont eu la chance d’être reconnus réfugiés. Désormais en possession d’une carte d’identité belge, ils peuvent se lancer sur le marché du travail.

La recherche d’un emploi n’est pourtant pas prioritaire pour les réfugiés qui doivent tout d’abord trouver un logement. En effet, après avoir obtenu leur statut, ils ont deux mois pour quitter le centre d’accueil, faute de quoi ils se retrouveraient à la rue.

Une note de travail de la Commission européenne et de l’OCDE portant sur "les réfugiés et le marché du travail en Europe" a également révélé que les réfugiés vivant dans l’Union européenne pouvaient mettre "jusqu’à vingt ans" pour atteindre un taux d’emploi similaire à celui des natifs de leur pays d’accueil. La maîtrise de la langue a un "impact considérable" sur l’accès à l’emploi et ce, quel que soit le niveau d’éducation.

Viennent ensuite les discriminations, trop fréquentes, liées à l’origine ou à la couleur de peau de la personne. Ce problème touche aussi bien les migrants que les Belges issus de l’immigration.