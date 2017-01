Selon RTL, l'accident a impliqué une voiture, un camion de mazout qui a perdu le peu de chargement qui lui restait, et un camion transportant des salades. Selon les pompiers locaux, il semblerait qu'en raison des conditions météo, la voiture aurait dérapé. Les deux poids-lourds se seraient alors encastré l'un dans l'autre en voulant d'éviter la voiture.



Toujours selon RTL, le conducteur d’un des deux poids-lourds, qui a dû être désincarcéré, est dans un état critique et celui de la voiture est plus légèrement blessé.



Le dépannage des véhicules n’a commencé qu’à 6h30. L'autoroute devrait donc rester fermée "une partie de la matinée" car il faudra ensuite nettoyer la chaussée, selon les pompiers.



Une déviation a été mise en place via la sortie 9 "Andenne". Pour rejoindre Liège depuis Namur en évitant tout embouteillage, il est conseillé de quitter la E42 à hauteur de Daussoulx, de suivre la E411 jusqu'à Beez et là, de rejoindre la N90 jusqu'à Huy. Vous pourrez alors remonter sur l'E42 vers Liège.