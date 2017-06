Avec 73 jours d’avance sur la date - elle est née un 11 septembre… -, la reine Paola fêtera ce jeudi en fin de journée son 80e anniversaire en présence de l’ensemble des membres de la famille royale, entendez : de son époux, Albert II, ainsi que de tous les enfants, beaux-enfants et, enfin, petits-enfants, et même arrière-petite-fille… Cela ne se passera pas par hasard à la Chapelle musicale Reine Elisabeth à Waterloo, en présence d’un nombre d’invités triés sur le volet. Selon nos informations, il s’agira de membres proches des organes exécutifs de la Fondation Reine Paola, de Missing Children Europe et, bien entendu, de la Chapelle musicale Reine Elisabeth davantage que de compagnons de route bénévoles qui s’investissent dans leurs activités traditionnelles.

Un rapprochement progressif

Ce sont en fait ces trois institutions qui ont tenu à mettre sur pied cet hommage à Paola, qui reste très proche de leurs préoccupations. La reine est forcément la présidente d’honneur de sa fondation qui, depuis vingt-cinq ans, veut favoriser l’intégration de la jeunesse et soutenir les enseignants et les équipes éducatives. De même, elle est présidente d’honneur de la Fondation Chapelle musicale Reine Elisabeth qui propose l’encadrement de jeunes musiciens talentueux et, enfin, présidente du comité de parrainage de Missing Children Europe, dont la mission est de permettre le développement de systèmes de protection pour chaque enfant afin de prévenir leur disparition. Selon le communiqué du Palais, il s’agira d’"une soirée d’amitié et de musique".

Et de retrouvailles familiales… officielles. Les désormais quatre générations de la famille royale - depuis la naissance d’Anna Astrid l’an dernier - n’ont plus été repérées ensemble sous les flashs depuis… le 5 juillet 2014, à l’occasion du mariage du prince Amedeo et d’Elisabetta Maria Rosboch von Wolkenstein.

Dans la famille royale aussi l’union fait encore la force

Depuis lors, pas mal d’eau a coulé sous les ponts. Certaines tensions ont pu être apaisées, notamment face à l’adversité. Les contacts entre les uns et les autres se sont améliorés après les ennuis de santé à répétition de la reine Paola mais aussi après les attentats terroristes de mars 2016. De fait, sans leurs descendants cette fois, il y avait déjà eu une présence commune des deux couples royaux et des deux couples princiers le 22 mai de l’an dernier à l’hommage aux victimes de Maelbeek et de Brussels Airport au Palais de Bruxelles. Pour le reste, si l’entente entre les deux rois est de nouveau au beau fixe, leurs conseillers respectifs entretiennent également des relations professionnelles et personnelles plus pacifiques qu’au début du règne, où des tensions avaient éclaté au grand jour, au détriment de l’image de la monarchie.