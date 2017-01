La FGTB n'est pas favorable au 'plan cafétéria' permettant aux travailleurs de composer eux-mêmes une partie de leur enveloppe salariale. Ce système est notamment proposé par la direction de BNP Paribas Fortis qui souhaite plafonner le salaire brut à 4.700 euros. Ceux qui dépassent ce montant se verraient payer en 'units' - en points - qui pourraient être échangés contre des avantages extra-légaux comme du matériel informatique, des options supplémentaires pour la voiture de société mais aussi du cash. Du côté du syndicat socialiste, on ne voit pas cette évolution d'un bon œil et on rappelle que la sécurité sociale est financée à partir des salaires bruts. "Si on veut garder une sécurité sociale forte, il faut la financer suffisamment", a pointé une porte-parole.

Le secrétaire général du SETCa, Jean-Michel Cappoen, concède tout de même qu'une discussion sur un tel 'plan cafétéria' peut être envisagée indépendamment du débat sur la sécurité sociale. Il souligne toutefois que les négociations concernant BNP Paribas Fortis portent sur des milliers de travailleurs. Le syndicat socialiste se prononcera demain/mercredi sur ce cas précis.