La fuite au sein de l'entreprise chimique Vynova à Tessenderlo (province de Limbourg) a été colmatée et il n'y a aucun danger pour l'environnement, ont fait savoir jeudi les autorités communales locales.

Plus tôt dans la matinée, un nuage de gaz s'y était échappé après une explosion, provoquant l'évacuation des lieux et le déclenchement de la phase communale du plan catastrophe. Les mesures effectuées ont montré qu'il n'y avait aucun danger pour le voisinage, à qui il avait été recommandé de garder fermées portes et fenêtres, ni pour les écoles des environs, assure la commune de Tessenderlo.

Le nuage de gaz qui s'est échappé est un mélange de deux produits.

L'entreprise Vynova produit du PVC.