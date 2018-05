Pourquoi la gare de Bruxelles-Midi a-t-elle été évacuée aux alentours de 17h15?

Contrairement à ce que Belga annonçait, ce ne sont pas des pétards qui sont en cause : un incident plus grave a bel et bien eu lieu dans la gare. Le parquet de Bruxelles confirme nos informations dans un communiqué. Selon le parquet, les images des caméras de surveillance permettent d'affirmer qu'un suspect présent sur un des quais de la gare a tiré en direction du sol. Il a ensuite pris la fuite. En entendant ces coups de feu, les navetteurs ont commencé à paniquer ce qui a engendré un mouvement de foule. La police, l'armée et des ambulances se sont rendues sur place. Heureusement, personne n'a été blessé.

Des douilles ont été retrouvées sur place et un périmètre a été établi. Un expert balistique a été appelé sur place.

Le suspect est activement recherché, ses motifs ne sont pas encore connus.

La gare a en tout cas été rouverte. Les trains circulent presque normalement. Ils peuvent toutefois accuser de 5 à 10 minutes de retard. Les voies 9 et 10 sont encore bloquées en raison de l'enquête en cours.