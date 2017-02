La Commission européenne a appelé mercredi la Belgique - et plus spécifiquement la Wallonie - à mettre à jour ses plans de prévention et de gestion des déchets. Si le pays ne donne pas suite dans un délai de deux mois, la Commission pourra saisir la Cour de Justice de l'UE (CJUE). Les États membres sont tenus de réexaminer leurs plans de gestion des déchets au moins tous les six ans et de les réviser si nécessaire. La Belgique a omis de réviser, prolonger ou remplacer l'actuel plan de gestion des déchets de la Région wallonne (Horizon 2010) ainsi que d'améliorer son volet relatif à la prévention de la production de déchets. Les nouveaux documents à ce sujet ne devraient arriver que dans le courant de l'année, c'est pourquoi la Commission a adressé un avis motivé à la Belgique, seule responsable au niveau européen.

Les plans de prévention et de gestion des déchets visent à réduire l'incidence des déchets sur l'environnement et la santé humaine et à améliorer l'efficacité de l'utilisation des ressources dans l'ensemble de l'Union.

Interrogé, le ministre wallon de l'Environnement Carlo Di Antonio assure que le plan wallon sera soumis au gouvernement régional dans les prochaines semaines, avant de débuter l'enquête publique. Le ministre cdH se dit conscient de l'urgence. "C'est un texte d'ampleur pour lequel la nécessité d'agir au plus vite a également été réaffirmée par le ministre à son administration", commentait-on au cabinet du ministre.