Nulle. L’offre de la société américaine Varian, leader mondial en radiothérapie, a donc été jugée tout bonnement nulle. "Elle ne respectait absolument pas les limites de prix impérativement fixées par notre cahier des charges comme condition essentielle du marché", expose Pierre Marage (ULB), représentant des quatre universités porteuses du projet. Et de poursuivre : "Varian explosait littéralement les prix en ce qui concerne les services après-vente. C’était une condition d’exclusion, le géant américain le savait, son offre ne rentrait pas du tout dans les clous."

A l’inverse, nous assure le même, "l’offre d’IBA était la seule (à noter qu’il n’y avait donc que deux candidats fournisseurs en lice) à respecter ces limites de prix. Elle a en outre été reconnue conforme au cahier des charges en ce qui concerne la valeur technique de la machine et de ses équipements annexes. Elle fournit également, comme demandé, un programme détaillé de formation des équipes techniques et médicales du futur centre de Charleroi." Sans surprise, c’est donc IBA, leader mondial en protonthérapie (avec sa fameuse machine Proteus One) qui s’est vu sélectionner en fin de semaine dernière pour l’installation du futur centre carolo.

On parle ici du projet de plateforme de recherche porté par l’exécutif wallon et par l’ULB, l’ULg, l’UMons et l’UNamur qui sera prochainement installé à Charleroi donc, à proximité l’Hôpital civil Marie Curie. Coût de l’investissement 100 % public : 47 millions d’euros. Comptez la moitié pour l’achat de la machine et l’autre pour le financement de programmes de recherche étalés sur huit ans pour les quatre universités francophones impliquées.