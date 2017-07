Considéré comme une des principales réponses mises en place par la Fédération Wallonie-Bruxelles dans la foulée des attentats de Paris et Bruxelles, le Centre d’aide et de prise en charge des personnes concernées par le radicalisme et les extrémismes violents (Caprev), qui a vu le jour en janvier dernier, est depuis lors occupé à aider et accompagner près de cinquante jeunes. C’est ce qu’a indiqué à la Dernière Heure le directeur général adjoint de la Fédération Wallonie-Bruxelles en charge des questions de radicalisation, Olivier Plasman.

Au final, en six mois , le numéro vert radicalisme mis en place et géré par le Caprev à destination de toute personne concernée ou intéressée par la problématique du radicalisme et de l’extrémisme violent a reçu 237 coups de fil. Parmi ceux-ci, 126 proviennent de professionnels et 111 de simples citoyens. "C’est une équipe d’assistants sociaux assistés d’un juriste et d’un criminologue qui se trouve à l’autre bout du fil", explique Olivier Plasman.

"La spécificité du dispositif, c’est qu’il repose sur deux piliers : le suivi des cas individuels dont s’occupe le Caprev, et l’aide apportée aux organismes en demande face à telle ou telle situation. C’est le Centre de Ressources et d’Appui (Crea) qui s’occupe de ce volet. On a par exemple des organismes qui nous appellent car ils ne savent pas comment gérer un jeune au discours extrêmement polarisant. Le Crea peut envoyer quelqu’un sur place pour aider", explique le directeur général adjoint.

Concernant les dossiers individuels, le Caprev, qui réunit psychologues, sociologues, juristes et spécialistes en religion, propose une prise en charge individualisée à tout mineur ou majeur en voie de radicalisation violente, ainsi qu’un soutien à ses proches et aux intervenants de première ligne. "La majorité de ces jeunes sont aidés de manière volontaire", indique la Fédération.

Pour le directeur général adjoint de la Fédération Wallonie-Bruxelles, le nombre de 237 appels peut être interprété de deux façons. "Soit on considère que c’est une bonne nouvelle, soit on se dit que l’on n’a pas assez communiqué sur le numéro", indique-t-il. De l’avis de plusieurs professionnels du secteur de la prévention à la radicalisation, la communication n’a pas été optimale. "Le Caprev est encore en rodage, mais comble un vide et est donc important", conclut l’un d’eux.