La Loterie traque les sources de "La Libre"

Belgique

Jannie Haek a le cuir tanné. Les années passées au plus haut niveau dans des cabinets SP.A n’en ont pas fait un enfant de chœur. Alors, lorsque la presse sort des informations concernant la Loterie nationale qu’il dirige désormais, il mord. Celui qui est aussi l’ancien boss de la SNCB Holding a déposé plainte contre X avec constitution de partie civile suite à plusieurs informations parues dans "La Libre" ces dernières semaines.

Cette plainte a débouché sur une instruction judiciaire actuellement en cours. Une série d’auditions demandée par le juge d’instruction est planifiée. Outre l’auteur des articles, la police judiciaire va entendre notamment les membres du comité de direction de la Loterie. Ainsi que, très probablement, les membres de son conseil d’administration. Le but est manifestement d’identifier le ou les discrets informateurs qui auraient "fuité" une série d’éléments confidentiels. Contacté lundi, le porte-parole de la Loterie nationale ne fait aucun commentaire à ce sujet.

Le gouffre de l’équipe cycliste

De quelles informations parle-t-on ici ? Tout d’abord, "La Libre" avait révélé les plans de Jannie Haek concernant l’équipe cycliste Lotto Soudal qui coûte énormément d’argent. Depuis plusieurs années, la Loterie possède à 100 % une filiale nommée LSO (Lotto Sports Organisation) dont les déficits cumulés - on parle de plus de 6 millions d’euros - constituent un péril pour la société mère. LSO a été constituée en 2002 pour assurer la gestion commerciale, financière, administrative et sportive d’équipes. Dans les faits, elle gère l’équipe cycliste professionnelle Lotto-Soudal (ex-Lotto-Belisol).

Au sein de la Loterie, il y a deux camps : les partisans d’une vente pure et simple de l’équipe et les partisans d’une solution alternative qui permettrait de maintenir Lotto-Soudal dans le giron de la Loterie. Jannie Haek soutient cette dernière piste (via la création d’une coopérative dans laquelle des investisseurs pourront injecter des fonds).

La campagne du PS

Second article de "La Libre" dont Jannie Haek cherche à identifier les sources : celui qui révélait la mise en demeure adressée au Parti socialiste par la Loterie nationale. Lors d’une récente campagne contre la majorité "suédoise", le PS a détourné un produit bien connu de la Loterie, le jeu "Win for life". Passé entre les mains des spécialistes de la communication du PS, le célèbre billet à gratter a été rebaptisé en "Lose for life". Ce nouveau jeu "made in PS" était destiné à expliquer aux Belges ce qu’ils allaient perdre, selon le PS, en raison des mesures du gouvernement de centre-droit de Charles Michel.

C’en était trop pour Jannie Haek qui a donc lancé ses avocats pour traquer les "gorges profondes". Malgré l’instruction judiciaire en cours, rappelons que les informateurs des journalistes sont protégés par la loi. Dans notre démocratie, le secret des sources est garanti.Frédéric Chardon