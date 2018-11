Environ deux à trois cents gilets jaunes ont été dénombrés dans les rues de la capitale vendredi midi, selon Ilse Van de keere, porte-parole de la zone de police de Bruxelles-Ixelles.

La situation a cependant dégénéré quand certains ont tenté de s'introduire dans la zone neutre, où se trouvent les institutions fédérales et où toute manifestation est interdite.

Vers 13h30, la police a fait pour la première fois de la journée usage des canons à eau pour repousser les manifestants. Des pétards et des fumigènes ont été lancés sur les forces de police ainsi que d'autres projectiles comme des boules de billard. Des poteaux ont aussi été arrachés par les manifestants. Sur des vidéos amateurs, on peut aussi constater qu'une voiture de police a été renversée et une autre incendiée.

Vivez le direct de Brut, au cœur des "gilets jaunes":





Une soixantaine d'arrestations et des tunnels fermés

Les manifestants se trouvent donc vendredi en début d'après-midi place du Trône à Bruxelles, selon la zone de police Bruxelles-Ixelles. Ils bloquent la circulation sur la petite ceinture de la capitale.

En conséquence, Bruxelles Mobilité annonce la fermeture de tous les tunnels de la petite ceinture entre la Porte de Namur et la Basilique. Les tunnels Cinquantenaire , Loi direction centre ainsi que Reyers-Centre direction Centre sont également fermés.

Les slogans scandés sont principalement dirigés contre le gouvernement belge, demandant la démission du Premier ministre Charles Michel. Après avoir bloqué une sortie du Tunnel Loi avec du matériel de construction, les gilets jaunes se sont déplacés vers le carrefour Arts-Loi.

Une soixantaine de personnes ont été arrêtées. Les arrestations ont été effectuées aux abords de la gare du Midi, près de la zone neutre (Carrefour Quartier Arts-Loi, rue Royale) et à la gare centrale. Elles concernent des perturbations de l'ordre public, des dégradations ou la possession d'objets dangereux comme des fumigènes.

Selon nos informations, la police a également fermé certains accès à la gare centrale, les gilets jaunes manifestant également devant cette gare.

La Stib a annoncé sur Twitter que la station Parc est fermée. De plus, la circulation entre Botanique et Louise (lignes 2 et 6) est également fermée.





Les tweets de notre journaliste sur place:





Des vidéos de la manifesation: