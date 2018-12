Au moment où s’ouvrait dimanche la 24e conférence des Nations unies sur les changements climatiques (Cop24) à Katowice, en Pologne, des dizaines de milliers de Belges sont venus réclamer à Bruxelles une politique climatique plus ambitieuse aux niveaux mondial, européen et national. Les trains ont été pris d’assaut. Dans les métros, les trams et les bus de la Stib, on s’est serrés comme des sardines. Chacun parle avec son voisin. "Moi, ça me fait chaud au cœur, commente Nancy, étudiante de 20 ans. On est dans la même galère : si l’on ne s’y met pas tous ensemble contre le réchauffement climatique, on court à la catastrophe."

La foule gonfle encore. Il y a au moins 65 000 marcheurs, selon les chiffres de la police de Bruxelles. Du jamais-vu. Aux premières manifs pour le climat, il y a dix ans, il y avait 500 personnes. "On pleurait entre nous", se souvient un participant.

(...)