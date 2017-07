Incroyable mois de juin sur le front de la météo. La température moyenne et la température maximale à Uccle ont été tout simplement exceptionnelles, indiquait, ce week-end, l’Institut royal météorologique.

La première a atteint 19,2°C, alors que la normale est de 16,2°C. Elle a frôlé le record à la hausse, qui date de 2003 et était de 19,3°C, alors que le mois de juin le plus froid fut celui de 1991, avec 13,2°C seulement.

La seconde a été de 23,8°C ce qui constitue un nouveau record, ex-æquo avec celui de 2003. La normale est de 20,6°C et le record à la baisse date de 1991 aussi, avec 17,2°C.

La température minimale moyenne a été de 14°C, la normale étant de 11,9°C. C’est très anormal. Les records datent de 2003 (14,4°C) et de 1991 (9,8°C).

C’est évidemment la vague de chaleur, qui a touché le pays du 18 au 22 juin, qui est responsable de ce bilan hors norme. Au cours du mois passé, la température n’est par ailleurs pas descendue en dessous de 9,8°C à Uccle, ce qui constitue également un record.

Dans le reste du pays, les températures les plus élevées ont été mesurées le 22. A Ben-Ahin (Huy), la température a grimpé jusqu’à 35,8°C. La température la plus basse a été mesurée le 10, avec 2,7° à Elsenborn (Bütgenbach).

Très peu de pluie, pas mal de soleil

A Uccle, on a par ailleurs récolté, en onze jours, un total de 50,8 mm de précipitations, la normale étant de 71,8 mm. Le mois de juin le plus sec de l’histoire des observations fut celui de 1988 avec 19,5 mm de pluie et le plus humide celui de... 2016, avec 258,37 mm.

"C’est, à l’exception du mois de novembre 2016, le 12e mois d’affilée avec un déficit de précipitations", dit-on à l’IRM qui épingle aussi les dix jours d’orage.

En juin 2007, le soleil a brillé 225 h 50 min à Uccle, la normale étant de 188 h 05 min, à comparer avec les 258 h 37 min de 2010 et les pauvres 95,29 heures en 1987.

Enfin, la vitesse moyenne de vent à Uccle a été anormalement élevée, avec 3,6 m/s, conclut l’IRM.