La ministre wallonne des Pouvoirs locaux Valérie De Bue (MR) va-t-elle mettre fin à la procédure de licenciements mise en place par Nethys au sein des éditions de l’Avenir ? C’est une question récurrente, exprimée surtout par l’opposition au Parlement wallon, que viennent de mettre à l’ordre du jour l’AJP et la Société des rédacteurs (SDR) de l’Avenir.

Un gel de l’emploi pendant six mois

Depuis plusieurs mois, le gouvernement wallon dispose de nouveaux pouvoirs par rapport aux intercommunales et surtout à leurs filiales. Nethys est une filiale de Publifin, L’Avenir est une filiale de Nethys, donc la ministre des Pouvoirs locaux a les coudées franches pour agir. L’AJP et la SDR de l’Avenir considèrent que le journal peut être redéployé sans passer par un plan social. "Ce plan postule la suppression de 25 % de l’effectif. Il est accompagné d’un plan de redéploiement qui n’en porte malheureusement que le nom : le management de l’entreprise ne sait pas où il va, n’a aucune proposition réaliste de redéploiement. Ce plan de suppression d’emplois est létal pour l’entreprise qui doit rattraper un retard numérique important, dû à l’inertie de l’actionnaire pendant quatre ans", expliquent l’AJP et la SDR de l’Avenir dans la lettre envoyée à la ministre.

Les demandeurs demandent donc à la ministre qu’elle "annule la décision de plan social, qu’elle déclare nulle et non avenue la procédure de licenciement collectif et qu’elle enjoigne aux actionnaires du journal de geler l’emploi à son niveau actuel pendant une période de six mois au moins". L’AJP et la SDR craignent que "des licenciements ciblés soient pratiqués par le management".

La ministre n’a pas encore répondu. Un nouveau conseil d’entreprise doit se tenir ce lundiS.Ta.