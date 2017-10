La Monnaie Royale de Belgique frappe lundi ses dernières pièces. Par souci d'économie, le gouvernement a décidé de confier la production à un sous-traitant privé. En attendant de trouver un repreneur, aucune pièce d'euro belge ne sera produite, rapportent Het Nieuwsblad, De Standaard, Het Belang van Limburg et Gazet van Antwerpen lundi.

Le transfert ne donne pas lieu à des soucis d'ordre de sécurité ou de malfaçon: " Les contrôles de sécurité sont assez stricts pour minimiser le risque d'abus", affirme André Toujour, représentant du syndicat indépendant Nuod, à Het Nieuwsblad. Les craintes portent plus sur la qualité: "Les pièces de monnaie belges font partie des meilleurs d'Europe car elles brillent le plus longtemps, l'effigie reste en place et le relief est suffisamment marqué".

Les 43 membres du personnel de la Monnaie Royale de Belgique resteront employés au SPF Finances.