Selon ce sondage commandé par le, la N-VA perdrait plus de 10 points par rapport à son score de 2012 : 26,1% au lieu de 37,7% en 2012. Plus surprenant encore, le score de Groen exploserait complètement. Le parti écologiste passerait de 7,9% en 2012 à 24,2%, de quoi devenir le deuxième parti à Anvers et, de fait, un gros concurrent à la N-VA. Dans ce scénario, une coalition entre Groen, le sp.a, le CD&V et le PVDA (PTB) obtiendrait une majorité pour gouverner. Rappelons qu'en 2012, le sp.a et le CD&V s'étaient présentés au sein d'une même liste qui avait recueilli 28,6% des suffrages. Notons enfin que le Vlaams Belang est également en légère perte de vitesse : 8,7% au lieu de 10,2% en 2012.