Le temps sera encore variable samedi après-midi avec des averses et des maxima oscillant entre 5 et 10 degrés. Dimanche, le ciel sera souvent très nuageux sur le sud-est, et voilé ailleurs, avec un vent désagréable sous des maxima de 2 à 8 degrés. Il fera ensuite toujours très frais pour la saison avec des précipitations intermittentes et éventuellement hivernales en Ardenne, selon les prévisions de l'Institut royal météorologique (IRM).

Dimanche matin, des nuages bas seront d'abord possibles dans certaines régions. Ensuite, le soleil sera souvent masqué par des voiles d'altitude. Le temps pourrait même rester gris dans le sud-est du pays. Il fera froid pour la saison avec des maxima de 2 ou 3 degrés sur les hauteurs de l'Ardenne à 7 ou 8 degrés en plaine, sous un vent désagréable de secteur nord-est. Il sera modéré à assez fort avec des rafales autour de 50 ou 60 km/h. Durant la nuit de dimanche à lundi, les nuages d'altitude deviendront de plus en plus denses. Dans l'est du pays, la couverture nuageuse plus épaisse devrait conduire à de faibles précipitations pouvant alors prendre la forme de neige fondante, voire éventuellement de neige sur les hauteurs. Les minima seront compris entre 0 degré en Hautes-Fagnes et 2 ou 3 degrés en plaine. Lundi, le ciel sera encore très nuageux avec, surtout dans la moitié est du pays, des précipitations par intermittence. En Ardenne, il pourrait même s'agir de neige fondante l'avant-midi. La région côtière aura elle d'abord encore des éclaircies en matinée. Il fera très frais avec des maxima compris entre 3 et 8 degrés. Mardi, le ciel sera couvert avec pas mal de pluie. Dans le sud-est du pays, il s'agirait d'abord de neige fondante ou de neige qui pourrait poser des problèmes. Le vent sera généralement modéré avant de se renforcer d'assez fort à fort avec des rafales jusqu'à 70 voire 90 km/h. A la mer, il deviendra temporairement tempétueux. Les maxima s'échelonneront de 3 à 4 degrés en Haute Belgique et jusqu'à 12 degrés au littoral. A partir de mercredi, le temps sera variable avec des maxima compris entre 10 et 14 degrés.